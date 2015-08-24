Настоящая любовь к Родине начинается с любви к Богу и людям – Предстоятель УПЦ

Настоящая любовь к Родине начинается с любви к Богу и людям. Только на высоких моральных ценностях нужно строить социально-политические отношения.

Об этом заявил Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий сегодня в Софийском соборе в обращении к украинской власти и народу по случаю годовщины независимости Украины, сообщает Центр информации УПЦ.

«Каждый должен сегодня сделать все возможное для блага Украины, самоотверженно и жертвенно исполняя свои обязанности, вооружившись невидимыми узами любви и взаимоподдержки. Только так мы сохраним наше единство, мир на украинской земле и в наших сердцах. Ведь настоящий мир – это не только отсутствие войны. Господь, Который призвал нас к миру, завещал нам научиться творить добро, искать правды, спасать угнетенного, защищать сироту, заступаться за вдову», – подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший Онуфрий напомнил, что «двадцать четыре года назад на политической карте мира возникло новое суверенное и независимое государство – Украина, со свободолюбивым народом, плодородной землей и многовековым историческим наследием».

В то же время Блаженнейший предостерег, что идеи и концепции, которые тайно или открыто направлены на борьбу с Богом, Церковью и ущемлением основополагающих прав человека, обречены на неудачу, что подтверждают страницы древней и новейшей истории.

«Ведь настоящая любовь к Родине начинается с любви к Богу и людям. Только на высоких моральных ценностях нужно строить социально-политические отношения», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ пожелал всем Божьей милости, «мудрости миром и согласием утверждать нашу Родину, быть в единомыслии между собой, чтобы благословенная украинская земля стала могущественным государством, где царит Божественная Правда, любовь и мир».

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