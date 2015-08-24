Львовский епископ УПЦ Филарет рассказал о церковном отношении к патриотизму

Понятие патриотизма всегда было близко для христиан, но любовь к Родине не должна перерастать в радикальные формы.

Об этом говорит управляющий Львовской епархией Украинской Православной Церкви епископ Филарет, сообщает Центр информации УПЦ.

«Каждый человек должен осознавать свою принадлежность к Небесной Родине. Научиться любви христианин призван здесь, во время земной жизни по отношению к своей земной Родине. Создатель премудро определяет нашу принадлежность к государству, народу, роду, а потому все это является Божьим благословением для нас, и наше призвание заключается в том, чтобы достойно пронести это благословение через всю жизнь», - отмечает епископ Филарет.

По его словам, на этом пути может возникать много соблазнов.

«Надо следить, чтобы патриотизм не перерастал в крайние проявления и радикальные течения. Поэтому важно, чтобы мы всегда согласовывали свой патриотизм с духом Святого Евангелия», - подчеркивает епископ.