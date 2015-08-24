Христианству не противоречат национальная самобытность и самовыражение - архимандрит УПЦ

Несмотря на вселенский характер Церкви, христианству не противоречат национальная самобытность и самовыражение. Об этом говорит глава административного аппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви архимандрит Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

«Христианский патриотизм является одним из способов исполнения заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, землякам, согражданам. Сам Христос подчеркивал Свою принадлежность к иудейской нации, что видно из его разговора с самарянкой. Он был лояльным подданным Рима и платил налоги. Аналогично и в случае с Апостолом Павлом, который не забывал, что по рождению еврей, а по гражданству - римлянин. Среди христианских святых можем увидеть многих, кто прославился любовью и преданностью к своей земной родине», - отмечает отец Виктор.

В частности, монах вспоминает равноапостольного князя Владимира, преподобного Илью Муромца, святого Петра Могилу и недавно канонизированного кошевого атамана Петра Калнышевского.

«Примечательно, что, будучи вселенской, Православная Церковь состоит из ряда Поместных Церквей, находящихся в разных странах. Поэтому относительно национальных особенностей у нас принцип такой: в главном - единство, во второстепенном - свобода, и во всем - любовь», - говорит архимандрит.

При этом отец Виктор подчеркивает, что Церковь по своей сути имеет вселенский, универсальный характер.

«Это означает, что она стоит над понятиями «народ» и «нация». Апостол Павел в послании к евреям пишет, что мы, христиане, не имеем здесь постоянного места, но будущего ищем. Вспомним, что и Христос на допросе ответил Пилату: «Царство Мое не от мира сего». Церковь строит свою жизнь таким образом, чтобы привести всех верующих людей к Небесной Родине. Церковь не делит людей по национальному или социальному признаку», - отмечает священнослужитель.