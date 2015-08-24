В УПЦ рассказали, какими должны быть отношения между церковью и государством

Отношения между церковью и государством должны быть гармоничными, а такими они будут тогда, когда эти социальные институты будут осознавать разграничение их функций и помогать друг другу в их исполнении.

Такое мнение высказал глава информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, сообщает Центр информации УПЦ.

«Церковь и государство должны стремиться к гармоничным отношениям. В то же время призвание церкви и государства во многом расходятся. Церковь заботится, прежде всего, о вечной жизни, государство - о земной. В разные периоды истории в отношениях между этими общественными институтами возникали конфликты именно потому, что государство пыталось заставить церковь выполнять то, что ей не свойственно», - отмечает епископ Климент.

По его мнению, сегодня государство не в состоянии самостоятельно преодолеть масштабные кризисные явления, которые разрушают устоявшиеся основы общественного устройства.

«Например, экономические и политические кризисы не возникают вдруг сами по себе. Они случаются тогда, когда разрушаются базовые основы семейных отношений, когда теряется ощущение святого, когда человек не чувствует призвания к милосердию и состраданию», - говорит епископ.

Владыка Климент отмечает, что решение кризисных явлений нужно начинать с фундаментальных вопросов.

«Почему люди ведут себя так? Почему общество в целом воспринимает такое поведение? Почему общественный протест возникает только тогда, когда наступает кризис, а не тогда, когда этот кризис зарождается? Разобраться во всех этих вопросах человечеству поможет только Евангелие. Попытки отбросить церковь на общественный маргинес, превратить ее только в какой-то исторический этнокультурный заповедник, равнозначны попыткам лишить социум стимула для выживания», - подчеркивает глава информотдела УПЦ.