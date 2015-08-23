В Харькове совершен чин великого освящения возрожденного храма святых Жен-Мироносиц

23 августа в Харькове Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме святых Жен-Мироносиц.

Перед началом богослужения Блаженнейший владыка совершил чин великого освящения храма, сообщает сайт church.ua.

Его Блаженству сослужили митрополиты Луганский и Алчевский Митрофан, председатель ОВЦС УПЦ; Днепропетровский и Павлоградский Ириней, Белгородский и Старооскольский Иоанн (РПЦ), Харьковский и Богодуховский Онуфрий, Полтавский и Миргородский Филипп, Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр; архиепископы: Изюмский и Купянский Елисей, Городницкий Александр; епископ Ирпенский Климент, а также духовенство епархии.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.

По окончании Литургии, за заслуги перед Украинской Православной Церковью Предстоятель вручил митрополиту Харьковскому и Богодуховском Онуфрию орден преподобных Антония и Феодосия Печерских I степени, а также наградил меценатов и строителей храма святых Жен-Мироносиц отличиями УПЦ.

После награждения Его Блаженство поздравил харьковчан с воскресным днем и с праздником Дня города и благословил всех.

Возрождение храма в честь святых Жен-Мироносиц, на месте разрушенного в 30-х гг. ХХ века, началось по благословению почившего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (2011, Руснака). 23 августа 2008 викарий Харьковской епархии архиепископ Изюмский Онуфрий (ныне митрополит Харьковский и Богодуховский) освятил место для будущего храма.

День Харькова отмечается ежегодно 23 августа, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (1943 г.).