Украина готова к возможной новой волне переселенцев из Донбасса - протоиерей УПЦ

Украина готова к новой волне переселенцев из Донбасса, которая может быть вызвана обострением ситуации в зоне конфликта. Об этом говорит глава отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, сообщает Центр информации УПЦ.

«Есть вероятность того, что будет новая волна переселенцев, но их прогнозируемое количество будет намного меньше, чем в прошлом году. Когда сейчас к нам обращаются по вопросу переселения, мы, как правило, перенаправляем по государственной линии.

Соответствующие механизмы у нашего государства уже налажены. Во многом благодаря волонтерскому опыту», - отмечает отец Владислав.

Говоря о том, надо ли начать оплачивать труд волонтеров, глава Социально-гуманитарного отдела УПЦ обращает внимание на мировой опыт волонтерства, когда оно бывает как полностью не оплачиваемым, так и частично или полностью оплачиваемым.

«Я знаю, что за рубежом очень много компаний, которые, принимая на работу, смотрят несколько человек готов к самопожертвованию именно по опыту его участия в волонтерских организациях. Возможно, для Украины будет полезен такой зарубежный опыт. Но творение добрых дел должно воспитываться вместе с внутренними духовными качествами», - подчеркивает отец Владислав.

Как сообщалось, по данным ООН на август этого года в Украине насчитывается более 1,4 миллиона внутренних переселенцев.