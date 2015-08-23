Предстоятель УПЦ посещает Харьковскую епархию

22 августа начался Архипастырский визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Харьков. Об этом сообщает сайт church.ua.

В аэропорту города Его Блаженство встречали митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, председатель Синодального информационного отдела УПЦ.

Отмечая, что главной целью визита является освящение храма святых Жен-Мироносиц, Блаженнейший владыка сказал: «Мы хотим помолиться за всех жителей Харькова и Харьковской области накануне большого праздника - Дня города, и попросить, чтобы Бог послал Свое благословение и мир на нашу землю».

В тот же день вечером Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова.

Перед богослужением Архипастырь поклонился мощам святителей Афанасия Лубенского и Мелетия Харьковского, а также священномученика Александра Харьковского.

Его Блаженству сослужили митрополиты Луганский и Алчевский Митрофан, председатель ОВЦС УПЦ; Днепропетровский и Павлоградский Ириней, Белгородский и Старооскильський Иоанн (РПЦ), Харьковский и Богодуховский Онуфрий, архиепископ Изюмский и Купянский Елисей, епископ Ирпенский Климент, а также духовенство епархии.

В конце всенощного бдения Блаженнейший владыка отслужил заупокойную литию на могиле почившего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (+2011, Руснака), что находится в нижнем храме в честь свт. Мелетия Харьковского Свято-Благовещенского кафедрального собора.