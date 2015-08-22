На Кировоградщине УПЦ внедряет программу духовно-патриотического воспитания

В Александрийской епархии Украинской Православной Церкви разработали и начали внедрять программу духовно-патриотического воспитания детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на протоиерея Александрийской епархии Александра Шнякина, ее цель – рассказывать и показывать детям, как нужно работать на своем месте, чтобы по-настоящему служить Родине.

«Эту программу разработал епископ Александрийский и Светловодский Боголеп. С ее помощью мы хотим донести детям, каким надо быть военным, милиционером, пожарным, учителем, дворником или представителем любой другой профессии. Главное – это честно и добросовестно выполнять свои обязанности. Патриотизм заключается именно в этом, а не просто в каком-то внешнем символизме», – подчеркивает отец Александр.

По его словам, Александрийская епархия стала первой среди других епархий УПЦ, где разработали и начали внедрять такую программу.

«20 августа мы провели первую встречу в одной из александрийских военных частей. Мы привели туда детей, они увидели солдатский быт, их повседневную работу. Дети задавали вопросы, военные отвечали. И тем, и другим встреча очень понравилась. Офицеры были рады поделиться своими профессиональными знаниями с детьми, а те, в свою очередь, учили военных, как нужно молиться перед обедом. Перед встречей заходили в храм, молились», – отмечает отец Александр.

В следующий раз в Александрийской епархии УПЦ в рамках программы духовно-патриотического воспитания планируют организовать встречу детей с работниками милиции.