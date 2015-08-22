В Конституции Украины желательно оговорить партнерский характер взаимоотношений между Церковью и государством – управляющий делами УПЦ

В Конституции Украины желательно было бы оговорить партнерский характер взаимоотношений между Церковью и государством. Об этом говорит управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, митрополит Антоний приводит пример работы в сфере благотворительных программ по сбору средств и помощи для пострадавшего мирного населения в зоне АТО.

«Наша Церковь неоднократно заявляла, что выступает за сохранение конституционной нормы об отделении Церкви от государства. Эта норма должна защищать Церковь от возможного вмешательства государства во внутренние церковные дела. При этом желательно было бы оговорить в Конституции партнерский характер взаимоотношений между Церковью и государством. Существует немало сфер жизни общества, в которых религиозные организации могут выступать партнерами государства. Особенно это стало очевидным сегодня, когда все Церкви реализуют благотворительные программы, собирают средства и необходимую помощь для пострадавших во время вооруженного противостояния в Донецкой и Луганской областях», - отмечает управляющий делами УПЦ.

При этом митрополит Антоний подчеркивает, что Церковь не стоит в стороне от процесса обсуждения возможных конституционных изменений. По его словам, в Конституции должны быть сохранены ключевые слова об ответственности перед Богом и собственной совестью.

Также в Основном законе, по мнению митрополита Антония, должно быть гарантировано право граждан на тайну исповеди и право на защиту жизни от момента зачатия до момента естественной смерти. Это будет означать невозможность совершения абортов и эвтаназии.

«В Уставе об управлении нашей Церкви четко сказано, что Украинская Православная Церковь осуществляет свою деятельность "при уважении к государственных законов и соблюдении их". Поэтому нам совсем не безразлично, каким будет Основной закон Украины. Ведь Конституция определяет основополагающие принципы жизни нашего общества и поэтому влияет и на церковную жизнь. Естественно, что Церковь не вмешивается в вопросы сугубо политические. Однако мы вместе с другими религиозными конфессиями считаем, что в Конституции обязательно должны быть задекларированы определенные моральные принципы. Исходя из этого, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций сформулировал свои предложения относительно изменений и дополнений к Конституции. Их перечень в июле нынешнего года был передан в Конституционную комиссию», – рассказал управляющий делами УПЦ.