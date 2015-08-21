Архиепископ Лука поздравил раненых военнослужащих с праздником Преображения Господня

19 августа, на праздник Преображения Господня, Запорожский военный госпиталь посетил архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. Владыка поздравить раненых бойцов с праздником.

«Есть очень интересная поговорка: "Дома и стены лечат", - сказал архиепископ Лука. - Когда человек чувствует теплоту домашнего очага и заботу, быстрее и раны заживают. Мне бы хотелось поздравить всех наших запорожцев с великим праздником Преображения Господня».

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский совместно с духовенством прошли по всем палатам и отделениях и раздали раненым сладкие подарки.

Начальник Запорожского военного госпиталя подполковник медицинской службы Ольга Чоп отметила: «Приезд владыки Луки поднял военнослужащим настроение. Есть ребята, которым это действительно необходимо. Говорят, что на войне атеистов нет - там все верят в Бога. Считаю, что это остро необходимо - бойцы чувствуют, что они нужны, что о них заботятся. И не только в этот день». Начальник госпиталя также поблагодарила за поддержку волонтеров и всех неравнодушных людей, которые поддерживают военных.

hram.zp.ua