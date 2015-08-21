Продолжается многотысячный крестный ход из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру

19 августа, в праздник Преображения Господня, в Каменец-Подольском начался традиционный ежегодный крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Крестные ходы к обители Божьей Матери, на горе Почаевской, совершаются верующими в течение 200 лет и собирают до 20 тыс. паломников, которые за 7 дней преодолевали путь в 210 км от Каменец-Подольского до Почаева. В ходе ежегодно участвуют верующие Каменец-Подольской, Черновицкой, Волынской, Одесской и других епархий УПЦ.

Перед началом шествия в кафедральном соборе Каменец-Подольского в честь святого благоверного князя Александра Невского была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

По завершении богослужения многочисленные паломники, которые собрались в соборе, отправились через город в с. Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области, где был совершен молебен за путешественников.

После совершения молебна митрополит Феодор обратился к паломникам со словом архипастырского наставления.

После остановки и отдыха в Довжке крестный ход отправился в долгий путь в Почаев.

orthodox.org.ua