На Буковине освящен новый храм в честь Преображения Господня

19 августа, в день праздника Преображения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил освящение храма в честь Преображения Господня в монастыре святого великомученика Иоанна Сучавского Черновицко-Буковинской епархии, после чего совершил Божественную литургию.

Об этом сообщает сайт church.ua.

Его Блаженству сослужили митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит, архиепископы Черновицкий и Буковинский Мелетий и Нежинский и Прилуцкий Ириней; епископы Унгенский и Ниспоренская Петр, Хотинский Евсевий, Шумский Нафанаил, а также духовенство епархии.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к прихожанам со словами проповеди.

По окончании Литургии Блаженнейший владыка поздравил настоятельницу, сестер и прихожан обители с праздником и наградил настоятеля и строителя храма в честь Преображения Господня протоиерея Павлина Павленко орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени.