19 августа православные празднуют Яблочный Спас - Преображение Господне

19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне, Яблочный Спас.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на главу административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), Преображение - один из двенадцати самых больших праздников в Православной Церкви, установленный в честь явления божественной силы Христа Спасителя своим ученикам.

По словам отца Виктора, Святые отцы называли этот праздник вторым Богоявлением. Событие Преображения описывают сразу три Евангелиста — Матфей, Марк и Лука.

"Все три синоптических Евангелия содержат схожие описания Преображения. Согласно Евангелию, событие Преображения состоялась накануне голгофських страданий Христа. Господь взял с собой трех своих учеников — Петра, Иакова и Иоанна и отправился с ними на гору Фавор. Там Он молился, а уставшие ученики заснули. Когда же они проснулись, то увидели, что Христос преобразился: лицо Его сияло, как солнце, а одежда Его стала белой, словно снег, и блистающей как свет. Рядом с Ним появились пророки Моисей и Илия, они беседовали с Иисусом. В момент Преображения Господь дал возможность трем апостолам увидеть сочетание двух природ во Христе: божественной и человеческой", - объясняет священник.

Отец Виктор отмечает, что праздник распространяется во всей Восточной Церкви с VI века под названием Преображение Господне.

"С 900 года его празднуют в Византии как Преображение Спасителя. Однако, более вероятно, что праздник был установлен в IV веке. В это время равноапостольная Елена, мать Константина Великого, возвела на горе Фавор храм в честь Преображения Господня. И какое-то время Преображение было в Палестине местным празднованием", - рассказывает монах.

По его словам, праздник Преображения напоминает людям о необходимости духовного преображения.

"Церковь учит, что Своим Преображением Спаситель позволил людям воочию увидеть преображение, которое ожидает человека в Царствии Божием. Христос готовил учеников к Своей смерти, они должны были увидеть Его во славе, чтобы не поколебаться в вере во время испытаний", - объясняет отец Виктор.

По традиции в день праздника христиане приносят в храм фрукты для благословения в знак благодарности Богу за Его любовь, за дарование щедрого урожая. Часть урожая в первые века христиане жертвовали в храм для совершения Таинства Евхаристии. Древний обычай освящать плоды ведет начало с VIII века.

В народной традиции Преображение называется Вторым или Яблочным Спасом, поскольку в этот день освящают яблоки. Этот обычай переняла христианская Церковь от Ветхого Завета, который приписывал приносить первые плоды в Храм господень (традиция иудейского праздника Шавуот — праздник Кущей).

Специально к этому дню яблоки везли возами, и каждый более-менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным.

По традиции, начиная с этого дня разрешается есть яблоки и фрукты, которые освящают в храмах в конце праздничной Литургии.