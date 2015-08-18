В УПЦ возведены в сан шесть новых митрополитов и пять архиепископов

17 августа по случаю годовщины интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Успенском соборе Успенской Киево-Печерской лавры была совершена торжественная Божественная литургия.

Во время малого входа за заслуги перед Украинской Православной Церковью и к празднику 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира митрополита Хустский и Виноградовский Марк и Тернопольский и Кременецкий Сергий были удостоены права ношения второй панагии.

В сан митрополита были возведены архиепископы Криворожский и Никопольский Ефрем, Херсонский и Таврический Иоанн, Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит, Святогорский Арсений, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, Горловский и Славянский Митрофан.

В сан архиепископа были возведены епископы Макаровский Иларий, Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, Роменский и Буринский Иосиф, Днепродзержинский и Царичанский Владимир, Северодонецкий и Старобельский Никодим.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

По окончании Литургии митрополиты Хустский и Виноградовский Марк от имени епископата, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви поздравили Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с годовщиной интронизации на кафедру Киевской Митрополии. В свою очередь Его Блаженство поблагодарил за поздравления и молитвы, после чего было произнесено многолетие Предстоятелю УПЦ.

church.ua