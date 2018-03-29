Что рассказывают в УПЦ о Блаженнейшем Онуфрии

Спикеры Украинской Православной Церкви в день годовщины предстоятельского служения Митрополита Киевского и всея Украины рассказали Центру информации УПЦ, каким они знают Блаженнейшего Онуфрия.

Глава информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря)

В КАЖДОМ ЕГО СОВЕТЕ ЕСТЬ ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО ЧЕЛОВЕКУ

Блаженнейший является отражением того доброго пастыря, о котором говорит в Евангелие сам Христос. Пастырь всегда знает свою паству. Владыка в течение многих лет своего пастырского служения общался с разными людьми, которые приходили к нему за духовным советом. Это - и богатые, и бедные, и миряне, и священнослужители. К нему часто обращаются за советом люди из разных стран и континентов. Обращаются за духовным советом христиане и из Америки, и из Западной Европы.

В каждом его совете есть то, что необходимо человеку в той или иной ситуации. Порой нельзя дать совет один на всех. Господь открывает Блаженнейшему то, как нужно направить человека в каждом конкретном случае. Как добрый пастырь владыка во всех своих словах и действиях в первую очередь думает о человеке. Человеческая боль проходит через его сердце. Меньше всего он думает о политике, и что о нем скажут в СМИ. Это человек, который имеет твердую волю и мужество говорить правду, не боясь клеветы со стороны. И эта правда у него всегда вдохновлена ​​любовью к человеку.

То, что владыка Онуфрий наполнен любовью, проявляется в том, как относятся к нему дети. Дети очень чувствуют, какой перед ними человек - добрый или злой, духовный или лицемерный. Не раз были случаи, когда дети, видя Блаженнейшего, забывают, где они находятся, подходят к нему, берут его за руки, обнимают, тянут за рясу и чувствуют себя в непринужденной обстановке. Лучше, чем какие-то характеристики взрослых, это подчеркивает ту любовь и доброту, которыми наполнено сердце владыки.

Пресс-секретарь Митрополита Онуфрия архимандрит Пафнутий (Мусиенко)

ВЛАДЫКА НЕ СПРАШИВАЛ ОБ УСПЕХАХ ИЛИ НЕУДАЧАХ, ОН ПРОСТО УЛЫБНУЛСЯ - И Я ПОНЯЛ, ЧТО ЭТОТ ЭКЗАМЕН ЗАЧТЕН

Проходит годовщина со дня интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на древнюю Киевскую святительскую кафедру. В интервью по поводу этой годовщины Его Блаженство откровенно признался, что не хотел такого высокого сана и не прилагал никаких усилий, чтобы получить его. Не столько из-за сложной общественной ситуации в Украине и нерешенных вопросов церковно-государственных отношений, как по чисто монашеской склонности к уединению и естественном нежелании человеческой славы и почета.

Однако владыка смиренно склонил голову перед голосом Церкви и по евангельскому слову «и ин тя пояшет и ведет, а может не хощеши» (Иоанна, 21, 18) поднялся на киевскую кафедру, напоминая каждому из нас о необходимости отречения своей личной свободы ради служения Христу. Хорошо об этом говорить, но когда дело касается непосредственно твоих стремлений, предпочтений или каких-то интересов, далеко не каждый из нас, простите уж, дорогие братья и сестры, способен смириться не словом, а делом. И я - самый первый.

Его Блаженство я знаю давно, будучи в Черновцах всегда заезжал за благословением и советом, но пытался лишний раз не беспокоить, не отбирая у владыки бесценного времени и учась в своих проблемах разбираться самому. Но однажды я приехал к владыке с раскаянным сердцем, ибо вынужден был покинуть дорогой сердцу Китаевский монастырь - не могу сказать, что по причинам, от меня независящим, но с довольно со слабым осознанием, что все в нашей жизни Господь попускает нам за наши грехи и для нашей же науки.

Но тогда мне хотелось услышать, что все это через несколько дней закончится, я вернусь в свою келью и буду жить в своем обычном ритме. Как запасной вариант «б» я вынашивал план длительного странствования: навестить брата в Сибири, родственников в Румынии и так далее. А его Блаженство отправил меня служить на приход в отдаленное Буковинское село - местный священник попал в аварию и некому было служить, а было воскресенье перед Рождеством.

Я в чем был, в том и поехал в неизвестном направлении к незнакомым людям - дул ветер со снегом, трещали морозы, люди в церкви ждали нового «панотца» (так на Буковине называют священников), а я даже не знал, о чем мне начинать волноваться, потому что никогда в приходе не служил, никого не венчал, и всего несколько раз отпевал.

Однако радостнее Рождества я не помню и сегодня: мы сдружились с людьми, мне интересно было слушать их житейские истории, они хвалили меня, что я говорю короткие проповеди, чем несказанно радовали, поскольку я с детства не люблю выступать перед аудиторией.

Несколько дней подряд были похороны один за одним. На Богоявление мы с пономарем обошли все село со святой водой. Я уже подумывал, не остаться ли мне еще и на Великий Пост, но их священник уже выздоравливал, и мне неудобно было задерживать его место, чтобы он не подумал, что уже не нужен своему приходу.

Владыка Онуфрий, с присущей ему наблюдательностью, не спрашивая об успехах или неудачах моего первого пастырского служения, просто улыбнулся - и я понял, что этот экзамен мне засчитан. Сколько еще их будет в жизни - одному Богу известно. Знаю, что никогда не буду полностью готов к ним, потому что не могу избавиться от привычки предвидеть и планировать большие события и малые, но каждый раз, когда случается в жизни ситуация, которая мне не нравится, но с которой необходимо смириться, я вспоминаю то далекое холодное Рождество, и у меня на душе становится теплее, потому что верю, что владыка, как и тогда поддерживал меня молитвенно, не оставит и сейчас.

Глава административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрит Виктор (Коцаба)

БЛАЖЕННЕЙШИЙ РАЗГОВАРИВАЕТ НА ПРОСТОМ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ. ОН ИСКРЕННЕ ЛЮБИТ СВОЮ ЗЕМЛЮ И РОДНОЙ НАРОД

Блаженнейший воспитан в твердом монашеском духе. У него есть важные духовные ориентиры, которыми он всегда руководствуется, и ни при каких обстоятельствах их не меняет, не умаляет, а следует неуклонно согласно им. Он четко придерживается этого духовного направления, которое пронес через всю жизнь.

С момента интронизации Блаженнейшего мы пережили достаточно тяжелый год. Пожалуй, самый сложный с начала независимости нашего государства. Анализируя этот сверхтяжелый период, следует отметить, что митрополит Онуфрий, как Предстоятель нашей Церкви, уверенно провел ее через бурные волны житейского моря.

Особенно необходимо отметить его отношение к людям. У всех нас бывают разные настроения: сегодня - хорошие, завтра - не очень. Это, разумеется, отражается на нашем общении с людьми. По моим наблюдениям у Блаженнейшего для общения с другими всегда хорошее настроение. Даже если у него внутри есть какие-то переживания, я никогда не замечал, чтобы это выражалось в общении с ближними.

В разговоре с собеседником он всегда ровный и приятный. Митрополит никогда не делает замечаний своим подчиненным и тем более не повышает голоса, просто тихо и спокойно указывает как нужно сделать правильно. У него присутствует простота и глубина мысли. Блаженнейший может сказать простые слова, но если в них вдуматься, они оказываются достаточно глубокими и поучительными.

Митрополит Онуфрий уроженец Западной Украины, он искренне любит свою землю и родной народ. Лишний раз об этом свидетельствует то, что, уже будучи Предстоятелем, он часто посещает свою родную Буковину. Блаженнейший говорит на простом украинском языке, на языке своих родителей и прадедов, которого он никогда не стесняется. Это неподдельное свидетельство того, что наш Митрополит - настоящий сын украинского народа.

Глава отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов

МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ ВСЕГДА ПЫТАЕТСЯ ПОМОЧЬ

У Блаженнейшего есть удивительное свойство во всем видеть Бога, находиться в Его присутствии. Находясь рядом с владыкой Онуфрием, ты будто бы попадаешь в это присутствие Божие. Для Блаженнейшего также характерна проницательность, но вместе с тем и простота. Я от очень многих людей слышал, что они были удивлены, когда видели, как владыка ходил в простом подряснике. Думали, что это простой монах. Митрополит Онуфрий всегда углубляется в суть человеческих проблем, всегда старается оказать помощь.

Есть такие слова в Священном Писании: «Духовный судит обо всем, а его судить никто не может». Во всех процессах, происходящих в этом мире, есть духовная основа, и способность Блаженнейшего увидеть эту основу гораздо важнее любых административных качеств. Люди могут годами учиться в университетах управленческой работе, но когда человек понимает духовную суть процессов, это намного ценнее. Такой человек сразу видит суть происходящего, и в какое русло это нужно направить.

В лице Блаженнейшего мы видим твердого пастыря, готового вести свою паству. Это всегда дает надежду, ведь во времена смуты многие соблазняются. Очевидно, владыка Онуфрий хорошо понимает тот крест, который вручил ему нести Господь. Понимает тяжесть этого креста, ответственность, связанную с ним, но в то же время и его благодатность. Наше общество сейчас находится в очень тяжелом состоянии, его может исцелить духовный мир, который приходит от духовных людей - таких, как Блаженнейший.

Беседовал Евгений Середа, Центр информации УПЦ