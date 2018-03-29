7 фактов о детстве и молодости Предстоятеля УПЦ

Сегодня, 17 августа, исполняется год со дня интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

К годовщине интронизации Митрополита Онуфрия Центр информации УПЦ сделал подборку фактов из открытых источников о детстве и молодости Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Из семьи священников

Нынешний Предстоятель УПЦ (Орест Владимирович Березовский) родился в семье священника. Его родной брат также был священником. В детстве нынешнему Предстоятелю УПЦ хотелось быть похожим на Василия Великого. Отец рассказывал ему, как этот святитель становился на молитву, когда солнце светило ему еще в затылок, а когда заканчивал молитву, солнце светило уже в лицо. Но потом, по словам владыки, он об этом забыл и вырос таким, как и все дети.

Церковь и игра в футбол

В детстве будущий Митрополит Онуфрий постоянно посещал церковь, но не всегда, признается он, ему этого хотелось. По воскресеньям мама вела его в храм в то время, как в его селе ребята собирались играть в футбол. Бывало, что при этом он сетовал: «Боже, так хорошо, ребята играют в футбол, а мне в церковь идти».

Не коммунист

Блаженнейший не был ни пионером, ни комсомольцем. Его классная руководительница была женой его старшего брата. И когда сказали, что будут принимать в пионеры, сын священника в тот день в школу не пошел. Но галстук ему все-таки пришлось надеть, чтобы не упрекали жену его старшего брата. Вместе с несколькими одноклассниками не желал он вступать и в комсомол. Хотя их принуждали сделать это, вызвали в учительскую, ставили на колени и заставляли стоять так часами.

Работа - обучение - работа

После школы Орест (ныне владыка Онуфрий) закончил профессионально-техническое училище и пошел на подготовительные курсы в университет. Год проучился и поступил в Черновицкий технический университет на вечернее отделение. Днем работал, чтобы было на что жить. Отец не помогал принципиально, говоря: «Я вас вырастил, вы получили образование, теперь вы мне должны помогать, а не я вам». Поэтому будущему Предстоятелю приходилось днем ​​работать, а после этого до позднего вечера учиться, и так каждый день.

Электрик и примерный студент

В молодости будущий Митрополит Киевский работал электриком - сначала по монтажу слаботочных линий, а затем - на ткацкой фабрике. Параллельно учился. Приезжая в родную деревню, садился на печь, брал книги и решал задачи. В университете он был среди лучших студентов. Однажды его даже пригласили выступить на радио.

Образовательный поворот

Учась на третьем курсе университета, Орест Березовский подумал: «А надо учиться дальше?». Мол, все равно не было планов работать по специальности, пройдет два-три года, и все забудется. Тогда будущий владыка решил оставить университет и поступить в семинарию. По его словам, такие дисциплины, как история, математика, химия, физика, которые он успел выучить за три университетских года, ему в жизни понадобились.

Трижды человек

Митрополит Онуфрий знает английский язык. Изучить его он решил, когда в первый раз побывал в Канаде. Определенную базу имел еще со школы, университета, семинарии и академии. Когда он летел впервые в Канаду, к нему подсел канадец и начал с ним разговаривать. Тогда владыка понял, что нужно знать язык, чтобы чувствовать себя свободно. Кроме английского, он знает еще румынский и греческий. Правда, последний из-за отсутствия практики, по его словам, немного подзабыл.

Подготовил Евгений Середа, Центр информации УПЦ