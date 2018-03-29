12 цитат Блаженнейшего Онуфрия

Сегодня, 17 августа, исполняется год со дня интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

С первых лет независимости действующий Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавлял Черновицко-Буковинскую епархию.

В феврале прошлого года из-за тяжелой болезни тогдашнего Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Владимира Священный Синод УПЦ избрал митрополита Онуфрия на должность местоблюстителя Киевской кафедры. 13 августа 2014 он стал новым Предстоятелем УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа прошлого года.

К годовщине интронизации митрополита Онуфрия Центр информации УПЦ сделал подборку мнений Блаженнейшего, высказанных им по тем или иным вопросам в проповедях и интервью.

О Церкви и политике

«Когда Церковь становится частью политической системы, вливается в нее, ее жизненный путь заканчивается вместе с крахом политической системы, интересы которой она обслуживает. А любые политические режимы, будучи творением рук человеческих, недолговечны».

О государственной власти

«Я не хочу, чтобы власть меня слушалась, я сам хочу слушать Божий закон и повиноваться ему, и хочу, чтобы власть то же самое делала. Распределение власти и ресурсов должно решаться мирным, цивилизованным путем. Народ не должен быть заложником чьих-то властных амбиций, и этим амбициям не должны приносить в жертву человеческие жизни».

О невозможности пропаганды в Церкви

«Священный Синод нашей Церкви неоднократно подчеркивал, что амвон ни в коем случае не должен становиться местом политической пропаганды. В Церкви есть люди с разными политическими убеждениями, и священник, превращая проповедь в политическое выступление, вносит разделения в свою паству. Задача же пастыря заключается в том, чтобы объединять людей и вести их ко Христу».

Об отношениях Украины и России

«Мое горячее желание как архиерея, несущего послушание в Украинской Православной Церкви, заключается в том, чтобы Россия сделала все возможное для сохранения территориальной целостности Украины. В противном случае на теле нашего единства возникнет кровоточащая рана, вылечить которую будет очень непросто, и которая болезненно скажется на нашем общении и наших отношениях друг с другом».

О национальных культурах

«Я всегда старался и стараюсь уважать культуру и обычаи всех национальных сообществ. Не из-за каких-то дипломатических соображений, а потому что Бог учит нас любить и уважать каждого человека таким, какой он есть. Такое уважительное отношение всегда вызывает ответную положительную реакцию».

Об украинцах и патриотизме

«Украинцам, как, наверное, и всякому другому народу присущ патриотизм, то есть любовь к своей Родине, к своей земле, к своей культуре. Патриотизм - это естественное чувство, которое благословляется Церковью. Всякий христианин должен трудиться на благо своего земного Отечества, защищать свою землю, хранить и приумножать национальную культуру».

О диалоге между Церквами

«Мы готовы общаться с представителями УПЦ КП и УАПЦ, готовы обсуждать вопрос объединения. Однако последнее должно произойти не на политической основе, а на основе церковного канонического права. Важно понимать, что церковные каноны не являются чем-то отжившим и устаревшим. Они основываются на Священном Предании и Священном Писании, поэтому они всегда сохраняют для нас актуальность.

О предзначении человека

«Предназначение человека - не земная жизнь, а Царство Небесное. Земной путь - это короткий срок, в который мы должны максимально проявить свою любовь к Богу - в испытаниях, разных искушениях. А откровенно земная жизнь закручивает людей, и они забывают о своем предназначении. Начинают гоняться за призраками богатства, славы и оставляют Церковь».

Об испытаниях

«Каждый человек, кроме общих для общества испытаний, имеет свое личное искушение. Для того, чтобы пройти все испытания, человек должен быть духовно крепким, сильным. Эта крепость духовная дается через молитву. Добрые дела - это тоже хорошо, но молитва важнее».

О талантах

«Если у человека есть талант писать картину, петь или мастерить, он должен этот талант применять для славы Божью, на пользу людям, но не для порока. Каждый должен делать то, что полезно для других. Спасение, как дар Божий, получит тот человек, который правильно применил данные ей таланты».

О свободе

«Свобода означает отсутствие греха, то есть освобождение от греха. Если человек освободился от греха, то он по-настоящему свободен. Если же нет, то он не может быть свободным. В Церкви свобода ограничивается Божественным законом. Есть закон, который определяет то, что человеку полезно, и вредно. Вот в рамках этих заповедей и заключается нормальная свобода человека».

О Предстоятельстве

«Когда Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал меня на древнюю Киевскую митрополичью кафедру, то я, прежде всего, почувствовал свою немощь, свое недостоинство. И поэтому сразу же на Соборе обратился к собратьям-архипастырям с просьбой поддержать меня в этом служении. Ведь Предстоятель должен стать всем для всех».

Подготовил Евгений Середа, Центр информации УПЦ