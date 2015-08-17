Предстоятель УПЦ: Мы не должны слушать голос мести

16 августа Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, председатель ОВЦС УПЦ, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий, епископ Макаровский Иларий, а также братия монастыря и духовенство столицы.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой рассказал, как прощение обид приближает к Богу.

Вспоминая притчу с Евангельского чтения Предстоятель сказал, что мы все, подобно рабу, который задолжал своему царю большую сумму, являются должниками перед Богом. Из чего состоит наш неоплатный долг перед Господом? «Это милости, которые мы получаем в земной жизни - телесные силы, духовные способности, это сам дар жизни».

«И, конечно же, мы никогда сами не сможем этот дар вернуть Богу. - Отметил Блаженнейший Владыка. - Бог не этого требует от человека. Бог хочет, чтобы мы полученное использовали правильно - на пользу себе и ближнему, славе имени Божия».

Используя полученные дары не во благо, мы становимся должниками перед Богом. И тогда у человека остается только один способ загладить свою вину - припасть к Богу с покаянием и смирением попросить прощения, подчеркнул Владыка Онуфрий.

Но для того, чтобы Господь простил нам наши грехи, важно помнить о еще одно условие, выполнение которого делает способным человека вместить в себе такое прощение. «Только, прощая ближнему его грехи против нас, мы становимся способными принять прощение от Бога», - отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Его Блаженство также обратил внимание на то, что мы должны себя сдерживать, когда возникает желание наказать обидчика. «Мы не должны слушать голоса мести. Если мы не будем исполнять желания сердца - отомсти за обиды, тогда уже в определенной степени начнем путь к прощению ближнего. И тогда мы станем способными принимать прощение от Бога», - сказал Предстоятель.

За богослужением была возведена сугубая молитва за мир в Украине.

В конце Литургии Предстоятель поздравил верующих с воскресным днем и благословил всех.

church.ua