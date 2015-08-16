Крестный ход в Иосафатову долину собрал более 20 тысяч верующих

15 августа состоялся крестный ход к Иосафатову долину, вблизи с. Голинчинцы Шаргородского района Винницкой области. Долина известна как место явления Пресвятой Богородицы в 1923 году. По преданию, Богоматерь во время Своего явления сказала: «Кресты ставьте, Христа славьте». С тех пор существует традиция устанавливать здесь кресты. Традиция была прервана безбожной властью и восстановлена в 2000-х годах. С тех пор Иосафатову долину называют также Долиной крестов.

Крестный ход начался у храма святого великомученика Димитрия Солунского в с. Голинченцы. Ее возглавили митрополит Винницкий и Барский Симеон, архиепископ Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит и епископы Северодонецкий и Старобельский Никодим, Бородянский Варсонофий и Фастовский Дамиан. Вместе с владыками к месту явления Богородицы прошли священники Винницкой, Могилев-Подольского и других епархий Украинской Православной Церкви, а также более 20 тысяч паломников.

В Долине крестов состоялась праздничная Божественная литургия, которую возглавили архиереи в сослужении духовенства.

По окончании Литургии ко всем присутствующим со словами архипастырских установок обратились владыки Симеон и Агапит. Верующих также поздравили представители местной власти.

Пресс-служба Винницкой епархии УПЦ