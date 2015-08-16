В Киево-Печерской лавре открылась православная выставка "Медовый Спас"

В день праздника Изнесения древ Животворящего Креста Господня по окончании водосвятного молебна духовенством Лавры была освящена продукция, представленная участниками православной выставки «Медовый Спас». Об этом сообщает сайт lavra.ua.

Вниманию посетителей представлены различные сорта меда и продукты пчеловодства, монастырские лечебные сборы трав, фито-чаи, освященные ладан, лампадное масло, благовонные масла.

Для удовлетворения духовных потребностей также можно приобрести православную литературу, святые иконы, картины на православную тематику, аудио- и видеопродукцию, ювелирные изделия, развивающие детские игры. Кроме того, на выставке широко представлены изделия народных ремесел, посуда и различная утварь из фаянса и керамики, трикотажные и швейные изделия.

Мед нового сбора можно отведать у многочисленных опытных пчеловодов.

В этом году свою продукцию предлагают не только украинские производители, но и представители ближнего и дальнего зарубежья.

Выставка будет работать до 23 августа и расположена в галерее Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам. Вход свободный ежедневно с 9:00 до 19:00.