В Датском совете по вопросам беженцев высоко оценили социальную деятельность волонтеров Бердянской епархии УПЦ

Во время заседания Координационного совета по вопросам развития и поддержки волонтерства в Бердянской городском совете 12 августа, представители Датского совета по вопросам беженцев в Украине выразили благодарность волонтерам Бердянской епархии Украинской Православной Церкви за активное участие в оказании помощи вынужденным переселенцам из зоны военного конфликта, сообщает сайт church.ua.

Криста Зонголович от имени Датского совета поблагодарила управляющего Бердянской епархией епископа Ефрему за успешно реализованный совместный проект «Теплый дом», который проходил зимой 2014-2015 гг. Благодаря проекту вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей получили средства для отопления и утепления жилья.

Представители совета отметили также активное участие в оказании помощи вынужденным переселенцам из зоны военного конфликта сотрудников епархиального отдела по социально-гуманитарным вопросам и молодежной волонтерской организации «Молодость не равнодушна - Бердянск».

Председатель организации протоиерей Евгений Клименко проинформировал присутствующих, что за период конфликта на Донбассе священнослужителями, верующими и волонтерами было собрано около 30 000 грн. Совместно с Синодальным отделом по делам молодежи из зоны АТО было вывезено 125 детей; снято 15 квартир для людей, оставшихся без крова; отправлено в зону АТО семь микроавтобусов с продуктами питания и медикаментами, постельным бельем; получено, рассортировано и выдано 1,5 тонны гуманитарного груза от Синодального социально-гуманитарного отдела и многое другое.