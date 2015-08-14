На Буковине Свято-Аннинский женский монастырь отметил престольный праздник

14 августа, в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня и День памяти семи мучеников Маккавеев, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Аннинский монастыре Чернивецко-Буковинской епархии, сообщает сайт church.ua .

Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня одновременно отмечается Святой Церковью с двумя другими праздниками: Днем памяти семи мучеников Маккавеев и Всемилостивого Спаса. По этой причине в народе этот день называется 1-вым или медовым Спасом.

История праздника Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня связана с давней византийской традиции обходить со Святым Крестом улицы города, для предотвращения болезней, которые очень часто распространялись в начале августа. Праздновать Всемилостивого Спаса начали в XII веке, после победы князя Андрея Боголюбского над волжскими болгарами. Икона Спасителя, перед которой молились с благодарностью князь и воины, осветила их странным сиянием, после чего обычай совершать моления перед образом Спаса в этот день распространилось Церковью.

Разделить радость престольного праздника обители собрались у 15 тысяч православных верующих, многие из которых пришла на праздник пешими крестными ходами из разных регионов Украины.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к многотысячной пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После отпуста Блаженнейший владыка совершил освящение меда и трав, после чего обратился к духовенству, настоятельнице монастыря игуменьи Нонне, сестрам, прихожанам и гостям обители с поздравлениями в честь престольного праздника и благословил всех.