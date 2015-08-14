УПЦ должна быть приобщена ко всем переговорам о преодолении церковных разделений в Украине – управляющий делами УПЦ

Украинская Православная Церковь должна быть приобщена ко всем возможным переговорам о преодолении церковных разделений в Украине. Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в интервью сайту «О Церкви», сообщает Центр информации УПЦ.

«К сожалению, мы видим, что иерархи Константинопольского Патриархата в последнее время, посещая Украину и общаясь с представителями государственной власти и с представителями непризнанных церковных структур, фактически игнорируют Украинскую Православную Церковь», – отметил митрополит Антоний.

При этом он подчеркнул, что попытки захвата приходов УПЦ в пользу Киевского Патриархата привели к ухудшению взаимоотношений между двумя Церквями, но это не значит, что УПЦ против диалога.

«Недавно Предстоятель нашей Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем интервью подчеркнул, что мы открыты к диалогу. Но это должен быть честный и открытый диалог, который исключает насилие и язык ультиматумов», – отметил управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось ранее, УПЦ предложила возобновить диалог Украинской Автокефальной Православной Церкви.