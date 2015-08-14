Сегодня православные празднуют первый Спас - Медовый, а также начало Успенского поста

В первый день Успенского поста - 14 августа, православные христиане отмечают праздник Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня в честь мучеников Маккавеев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на председатель административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), в народе этот день еще называют Маковея или Первый Спас, Спас на воде, Медовый Спас. Также на этот день приходится начало Успенского поста.

"В этот день в церквях освящают мак, мед, цветы, зелья, хотя такой обычай не имеет ничего общего с христианским пониманием праздника. С первых веков христиане всегда готовили себя постом и молитвой перед празднованием больших церковных праздников. Самый молодой из четырех годовых постов - Успенский пост, является и самым коротким, длится всего две недели и начинается перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. В народе этот пост имеет несколько названий, среди которых Богородицкий, Спасо-Богородичный или Спасовка", - рассказывает отец Виктор.

"Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. Так, уже в середине V века в беседе святителя Льва Великого можно найти четкое указание относительно Успенского поста. Окончательное же церковное принятия Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, когда было подтверждено, что все православные христиане должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа (стар. стиль)", - отмечает священник.

Он напоминает, что во время Успенского поста Церковь предлагает умеренное употребление постной пищи и пития, "чтобы сделать нашу телесную природу легкой, крепкой и способной подчиняться движениям духа и бодро выполнять его требования".

"В понедельник, среду и пятницу этого поста предписано употреблять сухую пищу, то есть хлеб, воду и сушеные овощи, а во вторник и четверг разрешалась вареная пища, но без масла. В субботу и воскресенье разрешение на вино и елей, а в день Преображения Господня на рыбу. Кроме того, после праздника Преображения Господня по церковному уставу по понедельникам, средам и пятницам в питание обязательно входили плоды нового урожая", - рассказывает архимандрит.

"Наши с вами предки прекрасно понимали, что существует прямая связь между тем, что мы едим, и тем, что и как мы чувствуем, что думаем. Поэтому, они и постились - чтобы легче было молиться и справляться со своими духовными проблемами - страстями. В посте присутствуют две составляющие - телесная и духовная. Если обращать внимание только на еду - пост превратится в диету. Но и не поститься тоже нельзя - не будет духовного роста", - объясняет монах.

В народе Успенский пост издавна считался самым приятным и легким, потому что основу постного стола составляют молодой картофель, грибы и в это время созревают овощи и фрукты.

С давних времен относительно Успенского поста или Спасовки существовали такие поговорки: «Спасовка-ласовка, а Петровка-голодовка» или «К Спасовке пчела работает на господина, а после Спасовки - на себя».

В народе говорят, что Первый Спас - это проводы лета. С этого дня начинают улетать ласточки.