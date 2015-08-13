Во всех храмах УПЦ в День Независимости будут молиться за Украину и украинский народ

Канцелярия Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви направила циркуляр по епархиям УПЦ относительно свершения молебнов в День Независимости Украины.

В частности сообщается, что к 24-й годовщине провозглашения независимости Украины, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, 23-24 августа в монастырях и на приходах необходимо совершить молебны за Украину и украинский народ.

Документ подписал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Центр информации УПЦ