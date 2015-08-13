Архиепископ Запорожский Лука просит ОБСЕ защитить права верующих УПЦ

Управляющий Запорожской епархией Украинской Православной Церкви архиепископ Лука обратился к наблюдателю ОБСЕ в Украине Лукасу Вальтеру с письмом, в котором просит защитить права верующих УПЦ.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на текст письма, обнародованного на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ.

Поводом для письма послужила ситуация с захоронением неизвестных воинов АТО 7 августа в Запорожье. Руководство Департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА настаивало на том, чтобы представители разных конфессий провели общий молебен, однако в местной епархии УПЦ не согласились с этой инициативой.

«В связи с тем, что чинопоследование (протокол) богослужения каждой конфессии отличный, данное предложение категорически противоречит канонам (законам) Церкви, что свидетельствует о некомпетентности чиновников в религиозных вопросах», – отмечает архиепископ Лука.

По его мнению, такие действия являются не только нарушением Конституционных прав верующих, но и надругательством над правилами религиозных объединений.

«Несмотря на наше предложение провести заупокойное богослужение после всех, нам было рекомендовано изыскать возможность провести совместный молебен, что заставило нас, Запорожскую епархию УПЦ, совершить заупокойное богослужение перед началом митинга и общего молебна... Конституция охраняет право человека на свободу вероисповедания и мышления», – подчеркивает управляющий Запорожской епархией УПЦ.