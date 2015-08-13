У православных сегодня заговенье на Успенский пост

13 августа у православных верующих заговенье перед Успенским постом, который начнется 14 августа.

Заговенье – это последний день перед длинным постом, в который пока еще разрешается вкушение скоромных продуктов – мяса, молочных продуктов, рыбы. В этот же день обычно принято готовиться к начинающемуся посту: планировать свои дела на постное время таким образом, чтобы выделить больше времени на молитву, чтение Писания и святоотеческой литературы, на посещение богослужений в храме. Кроме того, в этот день желательно посоветоваться со своим духовником о мере строгости поста, если это не было сделано ранее.

В этот же день вечером во многих храмах будет совершаться Всенощное бдение под праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. С этого праздника начнется Успенский пост и продлится он до 27 августа.

uoj.org.ua