Если украинцы будут жить по правде Божией, вопрос коррупции в государстве исчезнет - мнение священника

Если общество будет стараться жить по-христиански, то такие проблемы, как коррупция, исчезнут.

Такое мнение высказал глава административного аппарата Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви архимандрит Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

«Я думаю, если люди будут стараться исполнять заповеди Божии, то вопрос коррупции сам собой отпадет. У человека, который стремится жить по правде Божией, согласовывать свои поступки в соответствии с христианскими ориентирами, такие греховные деяния, как коррупция, будут автоматически отсекаться», – отмечает архимандрит Виктор.

Также он отметил, что явление коррупции связано с нарушением библейской заповеди «не укради».

«Люди, которые совершают коррупционные действия, по сути, присваивают чужие средства, то есть воруют их. Человек, который присваивает себе то, что ему не принадлежит, что он не заработал собственным трудом, крадет у других», – подчеркивает священнослужитель.

По информации Министерства экономического развития и торговли Украина ежегодно теряет 50 миллиардов гривен из-за коррупции в госзакупках. В свою очередь, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан отметил, что инвесторов сегодня в Украине пугает больше коррупция, чем война.