В Польше за богослужением у Супральской иконы Божьей Матери украинцы молились за мир в Украине
21:34, 12 августа 2015Православие
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9 - 10 августа в Польше в Благовещенском мужском монастыре (Супральская Лавра) состоялись торжества в честь чудотворной Супральской иконы Божьей Матери, сообщает сайт orthodoxy.org.ua .
Божественную литургию в день праздника и всенощную накануне возглавил Предстоятель Польской Православной Церкви Митрополит Варшавский и всей Польши Савва.
Его Блаженству сослужили иерархи и священнослужители из Польши и Украины.
За Литургией собор духовенства вознес молитву за мир в Украине.
В праздничных богослужениях принял участие духовник Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
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