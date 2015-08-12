В Польше за богослужением у Супральской иконы Божьей Матери украинцы молились за мир в Украине

9 - 10 августа в Польше в Благовещенском мужском монастыре (Супральская Лавра) состоялись торжества в честь чудотворной Супральской иконы Божьей Матери, сообщает сайт orthodoxy.org.ua .

Божественную литургию в день праздника и всенощную накануне возглавил Предстоятель Польской Православной Церкви Митрополит Варшавский и всей Польши Савва.

Его Блаженству сослужили иерархи и священнослужители из Польши и Украины.

За Литургией собор духовенства вознес молитву за мир в Украине.

В праздничных богослужениях принял участие духовник Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.