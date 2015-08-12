В Киеве состоялся Всеукраинский форум православной неслышащей молодежи

8 - 9 августа в Киеве по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялся I Всеукраинский форум православной неслышащей молодежи, сообщает сайт church.ua.

Организаторами мероприятия выступили Вознесенская епархия Украинской Православной Церкви, Киевская Духовная Академия и Семинария, Свято-Троицкий Ионинский монастырь, Галерея «Соборная».

В форуме приняли участие представители православных общин глухих людей из Одессы, Киева, Черновцов, Первомайска, Львова, Ужгорода, Белой Церкви, Кировограда, Лубен, Кременчуга, Житомира.

Молебен перед началом работы в храме Всех святых совершил епископ Вознесенский и Первомайский Алексей. Его Преосвященству сослужили участники форума в священном сане, духовенство храма.

По окончании молебна архипастырь обратился к участникам форума и выразил благодарность организаторам фестиваля. «Те работа, которую мы с вами делаем - очень важна. Пусть Господь благословит наши добрые начинания и поможет на этом поприще», - сказал владыка.

Торжественное открытие форума православной глухих молодежи состоялось в галерее «Соборная» Духовно-просветительского центра УПЦ.

В рамках I Всеукраинского форума православной неслышащей молодежи был презентован официальный сайт православных глухих Украины (www.prav-gluhie.church.ua). По словам авторов, портал станет масштабной платформой для общения и обмена опытом общин и обществ глухих людей.

В рамках круглого стола участникам удалось выделить основные моменты, характерные для создания православной общины глухих.

Особенно участников встречи волновала организация Таинства Исповеди. Было высказано пожелание, чтобы исповедь проходила без участия переводчика, для чего священникам важно выучить язык жестов.

На следующий день, во время богослужения в День памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, в Свято-Троицком Ионинском монастыре глухие из разных городов исповедовались у духовника Киевской общины глухих прот. Григория Крыжановского. Священник на сегодняшний день - один из немногих в Украине, кто знает язык жестов.

По окончании работы форума для участников были проведены экскурсии святынями города Киева.