Управляющий делами УПЦ возглавил торжества в честь Рудосельской иконы Божией Матери

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 11 августа возглавил торжества по случаю установления дня празднования Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы.

Решение о почитании святого образа Богородицы было принято на Заседании Священного Синода УПЦ 1 апреля 2015 года (ЖУРНАЛ №16).

Название этой иконы происходит от места, где она прославилась – Рудое село Володарского района, Киевской области. От образа Божией Матери, который 200 лет назад чудесно явился в погребе в имении местного помещика Станислава Залесского, как тогда, так и сейчас совершаются чудеса и исцеления.

В день празднования в Свято-Троицком храме села Рудое была совершена Божественная Литургия.

За богослужением была вознесена молитва за мир в Украине. После Литургии был совершен крестный ход к месту явления Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы.

uoj.org.ua по материалам сайта КДАиС