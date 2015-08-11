У Митрополита Онуфрия просьба к Авакову объективно расследовать убийства священника и монахини УПЦ

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой объективно расследовать жестокие убийства священника Романа Николаева и монахини Алевтины (Кравчук).

Напомним, что в ночь с 25 на 26 июля 2015 года неизвестными лицами было совершено покушение на жизнь священника Романа Николаева, настоятеля прихода святой мученицы Татьяны в Оболонском районе города Киева. В результате нанесенных смертельных ранений, он через несколько дней умер в больнице так и не придя в сознание.

28 июля 2015 года была убита монахиня Свято-Вознесенского Флоровского женского монастыря города Киева Алевтина (в миру Наталия Кравчук). На ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти, в частности, связанны руки и следы удушения.

По фактам этих убийств были открыты уголовные производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и начато досудебное следствие.

По материалам сайта mitropolia.kiev.ua