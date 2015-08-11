Председатель Кременецкой РГА поблагодарил братию Почаевской Лавры за помощь украинским военным

Представители Свято-Успенской Почаевской лавры 7 августа приняли участие в общественном форуме под названием «От единства к независимости», который организовала Кременецкая районная государственная администрация.

Среди приглашенных на мероприятие были также представители областной власти, Вооруженных сил Украины и общественных организаций.

Председатель Кременецкой РГА С.Симчук от имени губернатора и общины области выразил благодарность наместнику и братии Свято-Успенской Почаевской лавры. Также он вручил грамоту наместнику, как награду за оказание духовной и материальной помощи украинским военным.

По материалам сайта Почаевской лавры