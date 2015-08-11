Председатель Кременецкой РГА поблагодарил братию Почаевской Лавры за помощь украинским военным
16:08, 11 августа 2015Православие
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Представители Свято-Успенской Почаевской лавры 7 августа приняли участие в общественном форуме под названием «От единства к независимости», который организовала Кременецкая районная государственная администрация.
Среди приглашенных на мероприятие были также представители областной власти, Вооруженных сил Украины и общественных организаций.
Председатель Кременецкой РГА С.Симчук от имени губернатора и общины области выразил благодарность наместнику и братии Свято-Успенской Почаевской лавры. Также он вручил грамоту наместнику, как награду за оказание духовной и материальной помощи украинским военным.
По материалам сайта Почаевской лавры
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