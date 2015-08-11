Как религия в обществе влияет на стремление к материальным благам - пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ

Чем больше влияние религии в обществе, тем меньше оно стремится к материальным благам, помня о духовном. Такое мнение высказал пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви архимандрит Пафнутий, сообщает Центр информации УПЦ.

«Каждый социум имеет перед собой несколько путей развития. Те общества, которые не являются особо религиозными, стремятся в первую очередь к материальным благам, земному благосостоянию и мало обращают внимание на духовное совершенствование. А те общества, где религия имеет существенное влияние, как правило, больших экономических успехов не достигали», – отмечает архимандрит Пафнутий.

По его мнению, государства, где сохраняется традиционная церковная культура, также стремятся к материальным благам, но они меньше преданы земному, помня о вечности, чем страны, в которых религия не имеет существенного влияния.

«Вместе с тем следует учитывать, что определенные кризисные явления в экономике возникают из-за таких общественных проблем, как коррупция. А коррупция является следствием низкого морального уровня», – подчеркивает пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ.