В УПЦ объяснили, почему волонтеры имеют самый высокий уровень доверия среди украинцев

Во время кризиса в стране волонтеры во многих направлениях деятельности заменили собой государство, поэтому сегодня они имеют самый высокий уровень доверия среди украинских граждан.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такое мнение высказал председатель отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, комментируя последние социологические данные, согласно которым первое место по уровню доверия среди украинцев заняли волонтеры.

«Во время кризиса в государстве, реорганизации государственных структур, когда нужно было действовать быстро, а необходимые для этого механизмы отсутствовали, волонтерские силы взяли на себя большую ответственность и приняли на себя много вызовов, которые возникли в последний год перед Украиной», – отмечает отец Владислав.

По его словам, во многих случаях военнослужащие, мирные жители, переселенцы быстрее получали помощь от волонтеров, чем от государства.

«Наша Церковь открыла в волонтерстве мощный социальный ресурс. Подобной деятельностью мы занимались и раньше, но за последний год она расширилась, усилилась и укрепилась. Церковь увидела, насколько масштабным может быть ее потенциал именно через волонтерство», – подчеркивает священнослужитель.

По последним данным фонда «Демократические инициативы», в тройку лидеров доверия среди украинских граждан также вошли Церковь и Вооруженные силы Украины.