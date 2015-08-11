Помогите Ольге Гетмановой победить рак

Ольга Гетманова вместе с 7-летним сыном и дочкой-студенткой бежали от войны.

Жили в Донецке, а оказались в Ивано-Франковске. Ольга в разводе, с детьми сейчас в очень тяжелом положении. Кроме старых болезней, из-за которых целый год лежала в больницах, 2 месяца назад ей удалили матку, а через месяц у нее диагностировали рак. Удалили щитовидку.

Пока Оля лечится, сын один находится в санатории для тубинфицированных детей.

С 12 августа 2015 года Ольга будет проходить лечение лучевой терапией с йодом, один сеанс стоит 7 400 грн.

Диагноз:

1) Папиллярная карцинома щитовидной железы, 1 стадия, pT1N1M0, состояние после хирургического лечения (15.07.2015 тиреоидэктомия), 2 клиническая группа.

2) Узловая субмукозная лейомиома тела матки, аденомиоз тела матки 2 ст., состояние после экстерпации матки без придатков (2.06.2015)

3)Бронхиальная астма смешанного генеза, тяжелая персистирующая форма.Эмфизема легких. Гормонзависимость 3-2 ст.

4) Сопутствующие: Хр.холецистит. Хр.гастропатия. ВСД по смешанному типу.

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