Искусство способно исцелить общество и приблизить к миру - игуменья Серафима (Шевчик)

Искусство и культура способны объединить людей из разных регионов Украины и способствовать устранению в обществе непонимания и вражды.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорит председатель Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик).

"Искусство – это очень мощное духовное орудие, поэтому его, безусловно, можно использовать для такого благого дела, как налаживание мира в стране. Церковь всегда использовала искусство, чтобы доносить Евангельскую весть о мире. Молясь о примирении враждующих, мы хотим, прежде всего, достучаться до человеческих сердец, а через искусство можно этого достичь", – отмечает игуменья Серафима.

Также она добавляет, что искусство способно рассказывать о божественной красоте, гармонии и Божием промысле.

Вместе с тем матушка Серафима предостерегает, что "наряду с этим, художественную сферу, бывает, используют как инструмент разрушения, а не творения".

"Плодов от такого искусства, разумеется, не будет", – подчеркивает игуменья.

Как сообщалось в СМИ, в августе в Бердянске одна из светских творческих групп начинает культурно-образовательный проект, целью которого является налаживание культурного обмена и смягчения социальной напряженности между регионами.

"Бердянск, который традиционно воспринимается как город-курорт, находится неподалеку от боевых действий - следовательно нуждается в новых культурных контактах ради смягчения атмосферы, понимания и определения", - отмечают организаторы.