В Киевских духовных школах 245 новых студентов
21:41, 09 августа 2015Православие
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В Киевской духовной академии 8 августа состоялось заседание Ученого совета во главе с ректором, управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.
На совете были подведены итоги вступительных экзаменов в Киевскую духовную академию и семинарию.
Студентами магистратуры КДА стали 28 человек, в Семинарию зачислено 64 воспитанника, из них 4 во второй класс.
На заочное отделение поступило 53 студента в Академию и 100 в семинарию.
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