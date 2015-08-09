В Киевских духовных школах 245 новых студентов

В Киевской духовной академии 8 августа состоялось заседание Ученого совета во главе с ректором, управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

На совете были подведены итоги вступительных экзаменов в Киевскую духовную академию и семинарию.

Студентами магистратуры КДА стали 28 человек, в Семинарию зачислено 64 воспитанника, из них 4 во второй класс.

На заочное отделение поступило 53 студента в Академию и 100 в семинарию.

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