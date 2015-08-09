Наместник Святогорской лавры стал почетным гражданином Святогорска
Наместнику Успенской Святогорской лавры архиепископу Арсению (Яковенко) присвоено звание почетного гражданина города Святогорск.
Святогорский городской совет присвоил это звание владыке Арсению "за личный вклад в возрождение Успенской Святогорской лавры, социально-экономическое и культурное развитие города Святогорска, сохранение традиций благочестия, обновление духовного богатства украинского народа, а также за воспитание подрастающего поколения в духе Православия и активное участие в гуманитарной миссии по оказанию помощи вынужденным переселенцам".
Свидетельство о присвоении высокого звания архиепископу Арсению вручили голова Святогорского горсовета А.Дзюба и директор Национального природного парка «Святые Горы» С.Приймачук.