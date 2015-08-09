На Афоне состоялись торжества в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона (фото)

В Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон 9 августа торжественно отметили престольный праздник в честь покровителя обители – святого вликомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает сайт "Русский Афон", в торжествах принял участие глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент.

Праздничное богослужение в святогорской обители началось накануне и длилось всю ночь. Утром состоялась Божественная литургия, по окончании которой был совершен праздничный молебен и крестный ход с обнесением честной главы св. влмч. Пантелеимона Целителя вокруг чествуемого храма.

В этом году память святого великомученика и целителя Пантелеимона в русский монастырь на Афоне прибыли почтить более 500 паломников из разных стран мира – Греции, России, Украины, Грузии, Сербии и других государств.

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