Под Киевом построят храм в честь великомученика Димитрия Солунского

9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил освящение креста на месте строительства будущего храма в честь великомученика Димитрия Солунского в с. Садовое, Березанского благочиния Бориспольской епархии.

Об этом сообщает сайт КДАиС.

Справка "УНИАН-Религии"

Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках, современные Салоники.

Отец и мать святого Димитрия были тайными христианами. В домовой церкви, бывшей в доме проконсула, мальчик был крещен и обучен основам христианской веры.

Когда умер отец, а Димитрий уже достиг совершеннолетия, император Галерий Максимиан, вступивший на престол в 305 году, вызвал его к себе. Убедившись в его образованности и военно-административных способностях, назначил юношу на место отца проконсулом Фессалоникийской области.

Главная задача, возложенная на молодого стратега, состояла в обороне города от варваров и истреблении христианства. В отношении к христианам воля императора была выражена однозначно: "Предавай смерти каждого, кто призывает имя Распятого".

Димитрий принял назначение и возвратился в Фессалоники. Сразу же, пред всеми он исповедал и прославил Господа нашего Иисуса Христа.

Когда Максимиан узнал, что вновь назначенный им проконсул - христианин, и многих римских подданных, увлеченных его примером, обратил в христианство, гневу императора не было границ. Возвращаясь из похода в Причерноморье, император решил вести армию через Фессалоники, полный желания расправиться с солунскими христианами.

Святой Димитрий заблаговременно приказал своему верному помощнику Луппу раздать имущество нищим, а сам предался посту и молитве.

Когда император вошел в город, к нему вызвали Димитрия, и он смело исповедал себя христианином и осудил неправду римского многобожия.

Максимиан приказал посадить исповедника в темницу, и ангел сошел к нему в камеру, утешая и укрепляя в подвиге.

На рассвете 26 октября 306 года в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. Верный служитель святой Лупп собрал на полотенце кровь святого великомученика Димитрия, снял с его пальца императорский перстень, знак высокого достоинства его, и также омочил в крови. Перстнем и другими святынями, освященными кровью святого Димитрия, святой Лупп стал исцелять болезни.

Тело святого великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но христиане взяли его и тайно похоронили.

При святом равноапостольном Константине Великом над могилой святого Димитрия была построена церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма на месте старого, были найдены нетленные останки святого мученика.

С седьмого века при раке великомученика Димитрия начинается чудесное истечение благовонного мира, в связи с чем великомученик Димитрий получает церковное именование Мироточивого. Несколько раз почитатели чудотворца делали попытки к перенесению его святых мощей или частицы их в Константинополь. Но неизменно святой Димитрий таинственно проявлял свою волю остаться покровителем и защитником родных Фессалоник.

Память святого Димитрия Солунского еще с древних веков связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в доспехах, с копьем и мечом в руках.