В УПЦ совершили чины погребения погибших военнослужащих

7 августа на Кушугумском кладбище Запорожья архиепископ Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука в сослужении духовенства епархии совершил чин погребения погибших во время военного противостояния на Востоке страны военнослужащих Украины.

6 августа управляющий Мукачевской епархией архиепископ Феодор совершил чин отпевания погибшего офицера Александра Павлюка – старшего прапорщика 128-й отдельной механизированной бригады.

В центральном кафедральном соборе города в честь Почаевской иконы Божией Матери собрались сотни мукачевцев – родные погибшего, друзья, военнослужащие, жители города, чтобы провести в последний путь покойного. Участие в захоронении принял также мэр города и представители власти Мукачева.

Также на Волыни по благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта священники Киверцовского округа в доме погибшего воина Виктора Михальчука в селе Борохов отслужили литию.

После чего крестным ходом от села Борохов доставили тело умершего в храм УПЦ в селе Поддубцы. Здесь процессию встречали местные жители и духовенство Луцкого округа. Секретарь Волынской епархии протоиерей Николай Бондарук возглавил чин похорон, ему сослужили десять священников. На похоронах присутствовали представители местной и районной власти. Отец Николай передал семье соболезнования от управляющего Волынской епархией владыки Нифонта.

После прощания с усопшим в храме процессия направилась к кладбищу. В Поддубцах это уже вторые похороны погибшего на Востоке страны воина. В прошлом году в сентябре был совершен чин погребения солдата Сергея Писарука. Виктора Михальчука похоронили рядом.

По материалам официального сайта УПЦ