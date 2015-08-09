Митрополит Онуфрий посещает западные епархии Украинской Православной Церкви

9 августа, в День памяти великомученика и целителя Пантелеимона, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершил Божственную литургию в храме вмч.Пантелеймона неподалеку города Новоднестровск Черновицкой области.

Во время проповеди Блаженнейший призвал молиться великомученику Пантелеймону, чтобы Господь исцелил каждого от болезней телесных и душевных, и благословил миром нашу страну.

8 августа, накануне Дня памяти великомученика и целителя Пантелеимона, Предстоятель возглавил всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов.

После прочтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к буковинской пастве традиционно на украинском и румынском языках со словами приветствия и благословил всех.

По материалам официального сайта УПЦ