В честь 1000-летия со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира с 7 августа по 8 сентября в Горловской и Славянской епархии УПЦ пройдёт крестный ход с чтимым списком Почаевской иконы Божией Матери, а также иконами святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги с частицами их святых мощей, сообщает сайт slavgorod.com.ua.

В течение месяца святыни посетят 28 храмов, где им будут иметь возможность поклониться верующие епархии.

Крестный ход начнётся принесением святынь в Петро-Павловский собор г. Красный Лиман 7 августа в 14:00.

График пребывания святынь:

7—9 августа — Петро-Павловский собор г. Красный Лиман.

9—11 августа — пгт. Райгородок Славянского района.

11—14 августа — г. Славянск:

11—13 августа — Александро-Невский кафедральный собор.

13—14 августа — Серафимовский храм.

14—16 августа — Сергиевский женский монастырь.

16—19 августа — Краматорск:

16—18 августа — Троицкий соборный храм.

18—19 августа, день празднования Преображения Господня, — Успенский храм.

19—20 августа — Александро-Невский храм пгт. Александровка.

20—21 августа — Стефановский женский монастырь.

21—22 августа — Покровский храм г. Доброполье.

22—23 августа — Казанский храм г. Белозёрское.

23—24 августа — храм мчц. Александры г. Белицкое.

24—26 августа — Николаевский храм г. Дружковка.

26—30 августа — г. Константиновка:

26—28 августа — Николаевский храм.

28—30 августа — храм прп. Иова Почаевского.

30 августа — 2 сентября — г. Артёмовск:

30 августа — 1 сентября — Николаевский храм.

1—2 сентября — Благовещенский храм.

2—3 сентября — Преображенский храм г. Соледар.

3—4 сентября — Борисо-Глебский храм г. Часов Яр.

4—5 сентября — Макарьевский храм г. Дзержинск.

5—6 сентября — Пантелеимоновский храм г. Артёмово.

6—8 сентября — храм вмч. Виктора г. Димитров.

В каждом храме во время пребывания в них святынь будут совершаться торжественное всенощное бдение и Божественная литургия, а также молебны святым равноапостольным князю Владимиру и княгине Ольге.

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Горловская и Славянская епархия образована выделением из состава Донецкой 29 июля 1994 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви и объединяет приходы и монастыри на территории северных районов Донецкой области (Александровского, Артёмовского, Добропольского, Константиновского, Красноармейского, Краснолиманского, Славянского, Шахтёрского). Кафедральный город — Горловка. Кафедральный собор — Богоявленский. Второй кафедральный собор — Александро-Невский в Славянске.