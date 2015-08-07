Отношение к экологии является показателем отношения к людям – пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ

Отношение человека к экологии является показателем того, как он относится к ближним. Об этом говорит пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви архимандрит Пафнутий, сообщает Центр информации УПЦ.

«Если человек уважает ближних, он не будет им вредить, а будет заботиться и ценить их здоровье. Человек не будет загрязнять окружающую среду, мусорить, портить воду, бросать остатки производства в реку и тому подобное», – считает архимандрит Пафнутий.

В то же время он отмечает, что экологическое состояние страны определяется уровнем ее экономики.

«Хорошую экологию мы видим в странах, которые показывают высокие экономические показатели, или там, где вообще нет промышленности. Возможно, наша страна которая сейчас находится в непростом состоянии, когда-то выйдет на такой уровень общественного сознания и экономики, который создаст условия для высоко уровня экологической безопасности», – говорит пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ.

Как сообщалось в СМИ, в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины констатировали проблему загрязнения небольших рек, связанную с тем, что проекты очистки есть, но денег на них нет.