Мифы о том, что УПЦ не поддерживает украинскую армию, невыгодны Украине – эксперт

Мифы о том, что Украинская Православная Церковь не поддерживает украинскую армию и патриотические настроения, невыгодны Украине, поскольку провоцируют межконфессиональный конфликт.

Такое мнение высказал эксперт Департамента гуманитарной и социальной политики секретариата Кабинета министров Украины Юрий Решетников, сообщает Центр информации УПЦ.

«Не буду вдаваться в конспирологические версии того, кому выгодны эти мифы, скажу лишь, что это невыгодно как украинскому обществу, так и украинскому государству, поскольку провоцирует межрелигиозное противостояние, что является абсолютно опасным в условиях войны против Украины», – отмечает Решетников.

По мнению эксперта, значительную роль в этом плане играет непрофессионализм тех, кто работает с информацией и может сознательно или несознательно способствовать созданию подобных мифов.

«Так, к сожалению, эти мифы довольно ощутимые на уровне общественного сознания и очевидно, что их формирование и подпитки являются результатом недоброкачественной работы, сознательной или неосознанной, представителей многих информационных источников», – подчеркивает эксперт.