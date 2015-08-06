Тысячи верующих побывали на Тернопольщине на празднике Почаевской иконы Божией Матери

В Свято-Успенской Почаевской Лавре 4 и 5 августа состоялись торжественные богослужения к празднику чудотворного образа Почаевской иконы Божией Матери.

Всенощное бдение и Литургию в эти дни возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

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Вместе с Первосвятителем, епископами и многочисленным духовенством УПЦ на торжественных богослужениях молились тысячи мирян, которые прибыли на праздник в Почаевскую обитель из разных областей Украины и из-за рубежа. В день праздника верующие заполнили весь двор Лавры, поскольку Переображенский собор, где происходило богослужение, не мог вместить всех паломников.

Более 400 километров преодолели паломники из польского города Хайнука, чтобы поклониться почитаемому Почаевскому образу Божией Матери в День памяти.

По материалам официального сайта УПЦ