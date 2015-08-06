Антиохийская Православная Церковь молится за мир в Украине и преодоление церковного раскола

Викарий Патриарха Антиохийского и всего Востока епископ Константин рассказал, что Церковь Антиохии неустанно молится о прекращении вооруженного конфликта в Украине.

«Я лично молюсь за мир в Украине, поскольку апостол Павел учит нас, что в христианстве нет национальностей. Мир наступит, когда диалог будет вестись с любовью и стремлением к взаимопониманию. Нам необходимо помнить, что все мы рождены в одной купели и нас объединяет общая чаша», – передает слова иерарха информационное агентство «Ромфея».

Епископ также отметил, что молитвы возносятся и о прекращении церковного раскола на украинской земле. Подчеркивая, что Антиохийский Патриарх Иоанн Х поддерживает единую каноническую Украинскую Православную Церковь, он отметил, что «к сожалению, дьявол не спит, и даже в Церкви есть свои Иуды».

Информационное агентство «Ромфея»

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