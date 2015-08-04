Митрополит Онуфрий в Почаевской Лавре возглавил торжества в честь чудотворной иконы

4 августа, накануне Дня памяти Почаевской иконы Божией Матери, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию, во время которой будет совершена епископская хиротония ректора Почаевской духовной семинарии архимандрита Нафанаила (Крикота), в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры. Начало богослужения в 9:00.

*** История Почаевской иконы Божией Матери идет с середины XVI века. Будущий Константинопольский патриарх Неофит, находясь на территории современной Тернопольщины, подарил икону помещице Анне Гойской, которая приютила его в своем доме на ночлег. В 1597 г. чудотворная икона была передана Почаевской Лавре. Летом 1675 года во время Збаражской войны с турками, по молитвам перед чудотворным образом обитель была спасена от нашествия татарского хана Нурредина. Икона до сих пор хранится в Почаевской Лавре.

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