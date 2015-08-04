В Киевски духовных школах идут вступительные экзамены - свыше 300 абитуриентов

В Киевских духовных школах под председательством ректора, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония состоялось заседание ученого совета на котором утвердили программу вступительных экзаменов.

Владыка ректор сообщил, что в этом году на стационарную форму обучения в Киевскую духовную академию подало документов 35 человек, в Киевскую духовную семинарию – 110; на заочную форму обучения пожелали вступить 62 абитуриента в Академию, и 112 в Семинарию.

Ученый совет утвердил составы экзаменационных комиссий, а также обсудил ряд текущих вопросов.

В завершение митрополит Антоний пожелал всем преподавателям и абитуриентам Божией помощи во время экзаменов.

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